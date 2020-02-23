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23.02.2020,  
11:02
Текст:  Руслан Мельников

Для Су-57 создали опытный образец гиперзвуковой ракеты

Появилась информация о разработанной новой ракете для российского истребителя пятого поколения Су-57.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в ОПК, речь идет о гиперзвуковом оружии.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Компактная ракета, относящаяся к классу "воздух - поверхность", будет размещаться внутри фюзеляжа Су-57. При этом отмечается, что опытный образец ракеты уже создан, но характеристики этого оружия пока не раскрываются. Также стало известно, что ракета еще не проходила испытания вместе с самолетом-носителем.

Официального подтверждения информации о разработанном новом гиперзвуковом вооружении Су-57 не поступало. Между тем ранее сообщалось, что Су-57 предполагается вооружить внутрефюзеляжной ракетой, близкой по характеристикам к авиакомплексу "Кинжал".

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