Для Су-57 создали опытный образец гиперзвуковой ракеты

Появилась информация о разработанной новой ракете для российского истребителя пятого поколения Су-57.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в ОПК, речь идет о гиперзвуковом оружии.

Компактная ракета, относящаяся к классу "воздух - поверхность", будет размещаться внутри фюзеляжа Су-57. При этом отмечается, что опытный образец ракеты уже создан, но характеристики этого оружия пока не раскрываются. Также стало известно, что ракета еще не проходила испытания вместе с самолетом-носителем.

Официального подтверждения информации о разработанном новом гиперзвуковом вооружении Су-57 не поступало. Между тем ранее сообщалось, что Су-57 предполагается вооружить внутрефюзеляжной ракетой, близкой по характеристикам к авиакомплексу "Кинжал".