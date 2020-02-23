В Болгарии впервые за 17 лет запретили марш неонацистов

Впервые за 17 лет мэр Софии Йорданка Фандыкова добилась от Высшего административного суда Болгарии запрета на проведение факельного шествия неонацистов, известного как "Луковский марш".

"Призываем молодых людей больше никогда не участвовать в таких событиях... и не допускать манипулирования собой человеконенавистническими идеологиями", - выступило со своей несколько запоздалой позицией МИД республики, приветствуя судебное решение.

Ранее в конце каждого февраля акция приверженцев крайних правых взглядов блокировала центр столицы, чтобы почтить память генерала Лукова, активного союзника Третьего рейха. Теперь же им было лишь позволено собраться у дома, в котором генерал был ликвидирован в 1943 году.

В противовес же неонацистам в Софии состоялся масштабный мирный митинг антифашистов. Мероприятие прошло под девизом "Без нацистов на улицах". Его участниками стали и иностранцы, приехавшие в Болгарию специально, чтобы поддержать единомышленников. В ходе шествия звучали лозунги: "Фашизм не мнение, а преступление", "Нет - фашизму, нет - Луковскому маршу".