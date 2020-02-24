Австрия остановила железнодорожное сообщение с Италией из-за коронавируса

Компания "Австрийские федеральные железные дороги" приостановила в воскресенье движение пассажирских поездов между Австрией и Италией через пограничный альпийский перевал Бреннер. Такое решение было принято из-за угрозы распространения нового коронавируса COVID-19.

В своем Twitter компания подчеркнула, что это официальный запрет. Он касается как пригородных, так и поездов дальнего следования, и будет действовать до дальнейшего распоряжения санитарных властей, пишет ТАСС.

Ранее в воскресенье Австрия не пустила пассажирский поезд из Италии из-за подозрения, что два человека в нем могут быть инфицированы коронавирусом. Две гражданки ФРГ были госпитализированы с высокой температурой. Их анализы на COVID-19 оказались отрицательными. Остальные пассажиры ожидают дальнейших распоряжений на станции. Их снабдили едой и напитками.

В Италии стремительно распространяется коронавирус. Число инфицированных ежедневно растет, зафиксированы уже три случая смерти. С 23 февраля власти закрыли для посещения базилику Сан-Марко в Венеции и кафедральный собор Рождества Девы Марии в Милане. В стране изолированы более десяти коммун, в которых обнаружены инфицированные, введены санитарные кордоны на транспорте, отменены общественные мероприятия и занятия в учебных заведениях. В частности, приостановлено проведение знаменитого Венецианского карнавала, пик которого должен был прийтись на 24 и 25 февраля.