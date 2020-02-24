Хоккеисты Шестеркин и Бучневич попали в аварию в США

Российские хоккеисты "Рейнджерс" Игорь Шестеркин и Павел Бучневич попали в аварию в США. Об этом заявил президент клуба из Нью-Йорка Джон Дэвидсон, слова которого приводит официальный Twitter команды.

Инцидент произошел накануне вечером. Пока известно только, что за рулем автомобиля находился Шестеркин. Что касается повреждений, то Игорь получил перелом ребра и выбыл из строя предварительно на две недели. Бучневичу удалось избежать серьезных травм.

В нынешнем сезоне Шестеркин дебютировал в НХЛ. На данный момент он провел десять встреч в "регулярке", из которых в девяти "Рейнджерс" выиграли. В активе Бучневича 61 матч. Он набрал 37 (14+23) очков.