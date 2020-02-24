Ковальчук: С "Вашингтоном" наведем шороху в плей-офф

Российский нападающий Илья Ковальчук заявил, что надеется вместе со своим новым клубом "Вашингтоном" навести шороху в плей-офф НХЛ.

Ковальчук в понедельник в Монреале провел пресс-конференцию, в ходе которой рассказал о том, почему сделал свой выбор в пользу "Вашингтона".

"Я хочу поблагодарить "Монреаль" за то, что клуб сделал для меня за эти два месяца, - заявил Ковальчук журналистам.

- Поверьте, это просто великолепная организация, и я наслаждался пребыванием здесь. Скажу больше - переход в "Канадиенс" был самым лучшим решением в моей карьере".

Журналисты интересовались подробностями обмена в "Вашингтон", а также почему хоккеист не выбрал другой клуб. Ранее в СМИ появилась информация о том, что олимпийский чемпион 2018 года мог оказаться в "Бостоне". Ковальчук вариант с "Брюинз" не подтвердил.

"Генеральный менеджер команды спросил меня, куда я хочу перейти, - рассказал Ковальчук. - У клуба были и более заманчивые предложения, но я выбрал "Вашингтон". И спасибо генменеджеру за эту сделку. Чувствую, что могу помочь этой команде. Знаю многих ребят и то, что клуб хочет выиграть Кубок Стэнли снова. Надеюсь, с "Вашингтоном" наведем шороху в плей-офф".

Также стало известно, что в новой команде Ковальчук получит свой любимый 17-й номер и по прогнозам аналитиков должен оказаться среди шести ведущих нападающих клуба. Да и поиграть со старым другом Александром Овечкиным будет очень приятно.

Ранее стало известно, что "Вашингтон" выменял Ковальчука у "Монреаля" за третий раунд следующего драфта. Для россиянин этот клуб станет третьим в нынешнем сезоне. До "Монреаля" Ковальчук играл за "Лос-Анджелес", который выкупил контракт игрока.