КПП в Донбассе переходят на весенний график работы

С 1 марта блокпосты на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса перейдут на весенний график. Об этом сообщили в госпогранслужбе Украины.

Сейчас они работают с 8:00 до 17:00 по местному времени, а теперь будут открываться с 7:00 и закрываться в 18:30. Это повлияет на проезд транспорта через линию разграничения.

Как известно, пропускной режим в районе ДНР и ЛНР действует с 2015 года - по решению киевских властей. При этом в районе Луганска работает лишь пешеходный контрольно-пропускной пункт.

Правозащитники ранее высказывали озабоченность в связи с такой ситуацией, чреватой фактически блокадой юго-востока Украины, выступали за расширение возможностей для доставки гуманитарных грузов в регион.