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24.02.2020 13:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве распустились первые подснежники

Текст: Ирина Огилько

В природном заказнике "Долина реки Сетунь" распустились первые подснежники. Об этом "РГ" рассказали специалисты Мосприроды.

Фото: Пресс-служба Мосприроды

- Обычно первые подснежники на территории Москвы появляются в конце марта или начале апреля. Однако первые такие цветы замечены были в природном парке "Долины реки Сетунь", - рассказали специалисты. - Это был подснежник белоснежный, единственный встречающийся на территории города в естественной среде.

По данным специалистов, в мире всего подснежников или галантусов насчитывается около 20 видов. Почти все они, и московский белоснежный подснежник в том числе, занесены в Красную книгу. Цветут такие растения всего несколько недель. За небольшое время растениям нужно собрать максимум питательных веществ, созреть и рассеять семена. Поэтому не беречь такие растения, они легко могут исчезнуть с лица Земли, поскольку не успеют восстановить численность.

Специалисты рекомендуют, встретив подобный цветок, просто полюбоваться им, не срывать, а также не вытоптать почву под самим цветком, чтобы не повредить корни, стебли, луковицы растения.

Напомним, что День подснежника во многих странах мира отмечается 19 апреля.

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