В финал конкурса "Учитель будущего" вышли 13 команд из ДФО

Сразу три команды из Хабаровского края вышли в финал профессионального конкурса "Учитель будущего". Полуфинал проходил в Дальневосточном федеральном университете с 21 по 23 февраля.

- 59 команд учителей из 11 регионов Дальневосточного федерального округа знакомились, общались, проходили конкурсные испытания и слушали лекции, приглашенных спикеров, - рассказал заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Владислав Даванков. - По итогам полуфинала были определены 13 лучших команд, которые теперь продолжат борьбу за победу в финале конкурса. Ими стали три команды Хабаровского края, по две от Приморского края, Магаданской области, Камчатского края и Республики Бурятия, а также по одной команде от Амурской области и Забайкальского края.

Как отмечают организаторы, одна из ключевых задач конкурса - формирование сообщества учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса.

- Очень приятно видеть, как на очных полуфиналах участники взаимодействуют друг с другом. За прошедшие три дня учителя 11 регионов Дальнего Востока сблизились и сумели найти точки соприкосновения для дальнейшего сотрудничества. Именно это лежит в основе формирования сообщества учителей будущего, - подчеркнул руководитель проекта Андрей Богданцев.

Первый масштабный федеральный конкурс учительских команд "Учитель будущего" президентской платформы "Россия - страна возможностей" стартовал 19 ноября 2019 года при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. Участникам предстоит пройти дистанционное тестирование, региональные полуфиналы и финал.

В финале победителей ждет поездка на стажировку за границу и образовательные тренинги Мастерской управления "Сенеж". Кроме того, команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.