Один человек погиб при обрушении на стройке в Ижевске

Один человек погиб при обрушении строящегося дома на Воткинском шоссе в Ижевске. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МЧС по Удмуртии.

По предварительной информации, обрушение лестничного марша произошло на уровне 5 этажа. Под завалами оказалось два человека. Одного из них спасатели извлекли живым, он был госпитализирован, состояние пострадавшего пока уточняется. Второй человек, по уточненной информации МЧС, погиб.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и сотрудники регионального СК. Проверку по факту обрушения начала прокуратура Индустриального района Удмуртии. Причина случившегося пока уточняется: прокуратура проверит соблюдение строительных норм и правил при возведении конструкций жилого дома.