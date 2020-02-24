Следователи опубликовали видео с места обрушения дома в Ижевске

Следственный комитет России опубликовал видео со стройки дома в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один человек. Ролик появился на официальном канале ведомства в YouTube.

На нем видно образовавшиеся завалы, которые разбирают спасатели. Напомним, трагедия произошла сегодня в строящемся 17-этажном доме по Воткинскому шоссе. В многоэтажке обрушился лестничный марш с пятого по первый этаж. Судя по кадрам, лестница обрушилась блоками - крупные куски бетонных конструкций частично лежат на первом этаже и на пролетах выше. На каком именно этаже находились пострадавшие рабочие во время ЧП, не уточняется.

Как сообщили в соцсетях представители застройщика жилищного комплекса "Кислород", на территории которого произошло ЧП, лестничные марши обрушились из-за падения с 12 этажа двух трансформаторов. Сама лестница была установлена до седьмого этажа. По словам компании, работы в пострадавшем доме проводились генподрядчиком. Предварительная причина - нарушение правил безопасности. По данному факту прокуратура начала проверку соблюдения законодательства.

Под завалами нашли двоих рабочих. Один из них погиб на месте, второй в тяжелом состоянии находится в первой республиканской клинической больнице. 20-летний молодой человек получил травму черепа и позвоночника.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье 216 УК России "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ". Работы на стройке пока приостановили.