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24.02.2020 20:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Следователи опубликовали видео с места обрушения дома в Ижевске

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

Следственный комитет России опубликовал видео со стройки дома в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один человек. Ролик появился на официальном канале ведомства в YouTube.

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На нем видно образовавшиеся завалы, которые разбирают спасатели. Напомним, трагедия произошла сегодня в строящемся 17-этажном доме по Воткинскому шоссе. В многоэтажке обрушился лестничный марш с пятого по первый этаж. Судя по кадрам, лестница обрушилась блоками - крупные куски бетонных конструкций частично лежат на первом этаже и на пролетах выше. На каком именно этаже находились пострадавшие рабочие во время ЧП, не уточняется.

Как сообщили в соцсетях представители застройщика жилищного комплекса "Кислород", на территории которого произошло ЧП, лестничные марши обрушились из-за падения с 12 этажа двух трансформаторов. Сама лестница была установлена до седьмого этажа. По словам компании, работы в пострадавшем доме проводились генподрядчиком. Предварительная причина - нарушение правил безопасности. По данному факту прокуратура начала проверку соблюдения законодательства.

Под завалами нашли двоих рабочих. Один из них погиб на месте, второй в тяжелом состоянии находится в первой республиканской клинической больнице. 20-летний молодой человек получил травму черепа и позвоночника.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье 216 УК России "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ". Работы на стройке пока приостановили.

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