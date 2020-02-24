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24.02.2020 15:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Спасатели извлекли второго пострадавшего при обрушении в Ижевске

Второго пострадавшего, который оказался под завалами рухнувшего лестничного марша на стройке в Ижевске, извлекли живым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального СК РФ.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Напомним, в 14:05 по московскому времени в строящемся доме по улице Воткинское шоссе обрушился лестничный марш, завалив двух человек. Ранее сообщалось об извлечении одного человека, его осматривали на месте врачи. По данным следственного ведомства, второй пострадавший также извлечен живым. Сейчас они оба госпитализированы. Характер их травм и степень повреждений не уточняется.

На месте работают восемь единиц спецтехники и 22 спасателя. Сотрудники регионального СК также выехали к месту ЧП.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск

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