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24.02.2020 18:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии более 30 машин попали в ДТП из-за метели на трассе

Текст: Гульназ Данилова
Фото: Блог главного госавтоинспектора Башкирии Динара Гильмутдинова Фото: Блог главного госавтоинспектора Башкирии Динара Гильмутдинова
Фото: Блог главного госавтоинспектора Башкирии Динара Гильмутдинова

Из-за сильной метели на автодороге Самара-Уфа-Челябинск произошло 10 ДТП с участием более 30 автомобилей.

Фото: iStock
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Как сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов, около 16 часов на 1455 км трассы столкнулись четыре машины, следовавших попутно - три легковые и грузовик. Водители и пассажиры остались живы, за медицинской помощью обратилась лишь 18-летняя пассажирка Daewoo Matiz.

Позже на 1454 км автодороги произошло еще четыре ДТП, в которых участвовало 10 автомобилей, которые получили механические повреждения. Подробности аварий уточняются.

24 февраля на территории Башкирии сложились неблагоприятные погодные условия: сильный ветер, снегопад, снежный накат и гололедица. Видимость во время снегопада уменьшилась до 500 метров.

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