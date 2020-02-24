В Башкирии более 30 машин попали в ДТП из-за метели на трассе

Из-за сильной метели на автодороге Самара-Уфа-Челябинск произошло 10 ДТП с участием более 30 автомобилей.

Как сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов, около 16 часов на 1455 км трассы столкнулись четыре машины, следовавших попутно - три легковые и грузовик. Водители и пассажиры остались живы, за медицинской помощью обратилась лишь 18-летняя пассажирка Daewoo Matiz.

Позже на 1454 км автодороги произошло еще четыре ДТП, в которых участвовало 10 автомобилей, которые получили механические повреждения. Подробности аварий уточняются.

24 февраля на территории Башкирии сложились неблагоприятные погодные условия: сильный ветер, снегопад, снежный накат и гололедица. Видимость во время снегопада уменьшилась до 500 метров.