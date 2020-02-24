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24.02.2020 17:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ижевске после гибели человека на стройке завели дело

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В Ижевске после гибели человека на стройке возбудили уголовное дело по статье 216 УК России "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ". Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии.

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Напомним, происшествие случилось сегодня около 15.00 по местному времени. В строящемся жилом 17-этажном доме Воткинскому шоссе обрушился лестничный марш с пятого по первый этаж.

Под завалами оказались двое рабочих. Один из них от полученных травм скончался на месте, второго госпитализировали.

Сейчас следователи продолжают работать в доме, выясняются обстоятельства произошедшего и допрашиваются очевидцы, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск

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