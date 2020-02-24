В Северной Осетии неизвестный застрелил мужчину

В Алагирском районе по факту убийства возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на официальном сайте СУ СКР по Республике Северная Осетия-Алания.

23 февраля примерно в 23.30 в приемное отделение Алагирской центральной районной больницы доставили 36-летнего местного жителя с огнестрельным ранением грудной клетки, который скончался, не приходя в сознание.

По данному факту Алагирский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и задержание лиц, причастных к его совершению.