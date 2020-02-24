В Петербурге закроют затворы дамбы из-за угрозы наводнения

В Санкт-Петербурге закроют затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) из-за возможного подъема воды в устье Невы до опасных значений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дирекцию КЗС.

По прогнозам синоптиков, на территории города объявлено штормовое предупреждение. В устье реки Невы ожидается подъем уровня воды до отметки +170 сантиметров, что создает угрозу наводнения. В связи со сложившейся ситуацией КЗС начал процедуру закрытия в 10:20 по московскому времени.

Кроме того, утром капитан морского порта "Большой порт Санкт-Петербург" закрыл движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.