Слишком тяжелые: в США назвали сложности танковой войны с Россией

Американские СМИ считают, что одной из основных проблем в случае гипотетических военных действий против России в Восточной Европе станут мосты. Они попросту не выдержат вес тяжелой западной бронетехники.

Между тем, как пишет The National Interest, тяжелые сухопутные боевые машины необходимы для устрашающего и сдерживающего воздействия на противника. Эксперты подсчитали, что в целом у стран НАТО в регионе, который западные аналитики считают потенциально опасным, находится около 130 танков, в том числе 90 американских М-1 "Абрамс". Россия же может задействовать на этом направлении 760 танков.

При этом вес западных танков составляет около 60 тонн и даже больше, а восточноевропейские мосты не смогут выдержать подобную тяжесть. Местная инфраструктура рассчитана на такие советские танки, как Т-72, которые весят ощутимо меньше - 45 тонн. Следовательно по многим мостам в регионе не смогут проехать ни американский "Абрамс", ни британский "Челленджер", ни немецкий "Леопард", ни французский "Леклерк".

Примечательно, что американские танковые мостоукладчики также не являются эффективным решением проблемы. Как отмечает The National Interest, 200 из 250 таких машин произведены на базе танка М-60 еще в 1970-е годы. По сравнению с современными танками они слишком медленно передвигаются и не являются достаточно надежной техникой. В других относительно новых 50 мостоукладчиках 1990-х годов использовано шасси М-1. Эта техника двигается быстрее, но она оказалась сложной в эксплуатации.

Сейчас идет разработка нового мостоукладчика на базе М-1, но со старым оборудованием для наведения мостов. Однако проведенные испытания уже выявили сложности с гидравликой и подготовкой экипажей. Также сообщается о сокращении 200-миллионого финансирования этого проекта на целых 126 миллионов долларов.

В любом случае, резюмирует американское издание, новый мостоукладчик поступит в войска слишком поздно, а до тех пор НАТО нужно будет каким-то образом переправлять свои танки через реки с ненадежными мостами.