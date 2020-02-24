Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
24.02.2020,  
13:34
Текст:  Руслан Мельников

Слишком тяжелые: в США назвали сложности танковой войны с Россией

Американские СМИ считают, что одной из основных проблем в случае гипотетических военных действий против России в Восточной Европе станут мосты. Они попросту не выдержат вес тяжелой западной бронетехники.
Фото: AP Фото: AP
Фото: AP

Между тем, как пишет The National Interest, тяжелые сухопутные боевые машины необходимы для устрашающего и сдерживающего воздействия на противника. Эксперты подсчитали, что в целом у стран НАТО в регионе, который западные аналитики считают потенциально опасным, находится около 130 танков, в том числе 90 американских М-1 "Абрамс". Россия же может задействовать на этом направлении 760 танков.

При этом вес западных танков составляет около 60 тонн и даже больше, а восточноевропейские мосты не смогут выдержать подобную тяжесть. Местная инфраструктура рассчитана на такие советские танки, как Т-72, которые весят ощутимо меньше - 45 тонн. Следовательно по многим мостам в регионе не смогут проехать ни американский "Абрамс", ни британский "Челленджер", ни немецкий "Леопард", ни французский "Леклерк".

Фото: Пресс-служба госкорпорации Ростех
Остановит любого: в США оценили "странный" российский калибр

Примечательно, что американские танковые мостоукладчики также не являются эффективным решением проблемы. Как отмечает The National Interest, 200 из 250 таких машин произведены на базе танка М-60 еще в 1970-е годы. По сравнению с современными танками они слишком медленно передвигаются и не являются достаточно надежной техникой. В других относительно новых 50 мостоукладчиках 1990-х годов использовано шасси М-1. Эта техника двигается быстрее, но она оказалась сложной в эксплуатации.

Сейчас идет разработка нового мостоукладчика на базе М-1, но со старым оборудованием для наведения мостов. Однако проведенные испытания уже выявили сложности с гидравликой и подготовкой экипажей. Также сообщается о сокращении 200-миллионого финансирования этого проекта на целых 126 миллионов долларов.

В любом случае, резюмирует американское издание, новый мостоукладчик поступит в войска слишком поздно, а до тех пор НАТО нужно будет каким-то образом переправлять свои танки через реки с ненадежными мостами.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Mytwocents/Wikimedia.org
Призрак "Берты": США показали первый эскиз суперпушки 23.02.2020
Цена страха: зачем американцев пугают российскими подлодками 21.02.2020
Американская система ПРО в Польше превратилась в долгострой 20.02.2020
танки
Самоходку со 160-мм минометом на базе Т-55 заметили в Ираке 20.02.2020
Четыре попадания: подбитый Т-72М1 Adra сирийской армии попал на фото 20.02.2020