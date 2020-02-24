В Сочи синоптики обещают дожди с грозами и снег

В ближайшие двое суток в Сочи на побережье прогнозируют дожди с грозами, а в горах - снег и лавиноопасность. Об этом сообщает пресс-служба города-курорта.

"В ночь с 24 на 25 февраля и утром 25 февраля на побережье местами ожидаются сильный дождь и гроза, - говорится в сообщении. - В предгорьях и горах дождь перейдет в мокрый снег и снег, местами ожидается туман. Также синоптики предупреждают о налипании мокрого снега на провода и деревья. Порывы ветра могут достигать до 22 м/с. В течение суток с вечера 24 по 25 февраля в горах Сочи выше 1000 м над уровнем моря - лавиноопасно".

Спасатели просят жителей и гостей курорта быть бдительными, и заранее принять все необходимые меры предосторожности. Автовладельцам рекомендуют воздержаться от выезда на личном транспорте, а в случае необходимости оснастить его зимней резиной. Кроме того, не рекомендовано оставлять автомобили в местах, где машина может помешать проезду спецтехники, а также под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями.

В случае возникновения происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру "112".