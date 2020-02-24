Россия проведет наблюдательный полет над Турцией

Россия осуществит наблюдательный полет над Турецкой Республикой.

Как сообщил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности, входящего в Минобороны РФ, Сергей Рыжков, полет пройдет в рамках Международного Договора по Открытому небу.

При этом будет использоваться самолет наблюдения ТУ-154М ЛК-1. Также указываются аэродром Открытого неба - Эскишехир - и сроки наблюдательного полета: 25-28 февраля 2020 года. Дальность полета оценивается до 1900 километров.

"Российский самолет наблюдения будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а турецкие специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором", - отмечается в пресс-релизе ведомства (есть в распоряжении "РГ").

Также сообщается, что подобные полеты проводятся, чтобы повысить открытость и транспарентность военной деятельности государств-участников Договора, а также усилить безопасность через укрепление мер доверия.