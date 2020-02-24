Сирийская армия вернула под свой контроль два селения в провинции Идлиб

Подразделения сирийской армии заняли в воскресенье населенные пункты Шейх-Дамес и Хантутейн в провинции Идлиб. Эти поселки находятся к западу от города Мааррет-эн-Нууман, который был освобожден правительственными войсками в конце января.

По данным информационного портала "Сурия аль-Эн", войска САР начали продвижение к региону Джебель-эз-Завия, где сосредоточены основные силы террористов из "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) и других экстремистских группировок. Главная цель - пробиться к стратегическому шоссе Алеппо - Латакия с южного направления, пишет ТАСС.

Сейчас подразделения армии Сирии преследуют отступающие к Кафр-Сиджне и Маар-Зейте бандформирования, а сирийская артиллерия наносит удары по тыловым позициям боевиков в ряде селений, чтобы лишить их снабжения и уничтожить склады боеприпасов.

Напомним, Идлиб остается единственными регионом Сирии, большая часть которого по-прежнему остается под контролем незаконных вооруженных формирований. После освобождения Мааррет-эн-Нуумана правительственные силы вернули пятого февраля под свой контроль стратегический город Саракиб, расположенный к востоку от провинциального центра Идлиб на пересечении шоссе Алеппо - Хама и Алеппо - Латакия. Контратаки бандформирований, предпринятые 11 и 20 февраля были отбиты, уничтожены более 250 боевиков.