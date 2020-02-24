Новости

В Великобритании число зараженных коронавирусом достигло 13 04:48
Власти сняли запрет на движение поездов между Австрией и Италией 04:16
Пушков оценил слова Трампа об отношениях России и Украины 03:56
Сирийская армия вернула под свой контроль два селения в провинции Идлиб 03:32
СМИ: Трамп не допустит публикации книги Болтона 03:13
Израильская армия нанесла удары по сектору Газа 02:50
SANA: Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску 01:51
Боец ММА Харитонов нокаутировал Родригеса и завоевал титул чемпиона 01:42
Австрия остановила железнодорожное сообщение с Италией из-за коронавируса 01:31
На биатлониста Логинова заведено уголовное дело в Италии 00:56
Лев Лещенко раскритиковал лидера Rammstein за безнравственность 00:33
Названы победители полуфинала "Лидеров России" в ЦФО 23.02.2020
Одесситы отметили День защитника Отечества, несмотря на запрет 23.02.2020
Лоза оценил представителя Украины на "Евровидении" 23.02.2020
Кирк Дуглас не оставил сыну Майклу никакого наследства 23.02.2020
В Италии из-за коронавируса закрыли достопримечательности 23.02.2020
Император Японии отменил празднование 60-летия из-за короновируса 23.02.2020
Тренер сборной Норвегии по биатлону вступился за Логинова 23.02.2020
В аптеках Венеции заканчиваются маски 23.02.2020
Россия обыграла Северную Македонию в квалификации Евробаскета-2021 23.02.2020
В Тюмени врачи извлекли заколку из почки ребенка 23.02.2020
Трамп: Я хочу, чтобы Россия и Украина пришли к согласию 23.02.2020
Трамп намерен лично помириться с талибами 23.02.2020
Декорации фильма "Сердце пармы" в Подмосковье могут сохранить для туристов 23.02.2020
В СИЗО по делу о взятке заключен замглавы таможенного поста Шереметьево 23.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Девичьи потехи и катание на печи: Куда поехать на Масленицу
Девичьи потехи и катание на печи: Куда поехать на Масленицу
Почему порой сложно попасть в желаемое медучреждение
Почему порой сложно попасть в желаемое медучреждение
Тест "РГ": Что вы знаете об армии и 23 февраля
Тест "РГ": Что вы знаете об армии и 23 февраля
24.02.2020 03:32
Рубрика: В мире

Сирийская армия вернула под свой контроль два селения в провинции Идлиб

Фото: SANA via AP Фото: SANA via AP
Фото: SANA via AP

Подразделения сирийской армии заняли в воскресенье населенные пункты Шейх-Дамес и Хантутейн в провинции Идлиб. Эти поселки находятся к западу от города Мааррет-эн-Нууман, который был освобожден правительственными войсками в конце января.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
Российские Су-24 помогли сирийцам отразить атаку террористов в Идлибе

По данным информационного портала "Сурия аль-Эн", войска САР начали продвижение к региону Джебель-эз-Завия, где сосредоточены основные силы террористов из "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) и других экстремистских группировок. Главная цель - пробиться к стратегическому шоссе Алеппо - Латакия с южного направления, пишет ТАСС.

Сейчас подразделения армии Сирии преследуют отступающие к Кафр-Сиджне и Маар-Зейте бандформирования, а сирийская артиллерия наносит удары по тыловым позициям боевиков в ряде селений, чтобы лишить их снабжения и уничтожить склады боеприпасов.

Напомним, Идлиб остается единственными регионом Сирии, большая часть которого по-прежнему остается под контролем незаконных вооруженных формирований. После освобождения Мааррет-эн-Нуумана правительственные силы вернули пятого февраля под свой контроль стратегический город Саракиб, расположенный к востоку от провинциального центра Идлиб на пересечении шоссе Алеппо - Хама и Алеппо - Латакия. Контратаки бандформирований, предпринятые 11 и 20 февраля были отбиты, уничтожены более 250 боевиков.

SANA: Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
В мире Ближний Восток Сирия Ситуация в Сирии

Главное сегодня

Пушков оценил слова Трампа об отношениях России и Украины
SANA: Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
В Черное море зашел эсминец США с крылатыми ракетами
Путин поддержал идею проведения четырехстороннего саммита по Сирии
На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету
Здоровье
Здоровье
В Китае рассказали, когда начнутся испытания вакцины от коронавируса
В мире
В мире
Почему Джонсон объявил войну ВВС