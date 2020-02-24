СМИ: Трамп не допустит публикации книги Болтона

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении не допустить публикации книги своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона, которого он считает "предателем". Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на источники.

По их данным, глава Белого дома заявил сотрудникам своей администрации, что попытается заблокировать публикацию книги Болтона, которому сообщал засекреченную информацию. Об этом же американский лидер говорил и во время прошедшего в начале февраля неофициального обеда с телеведущими. "Я даю ему работу, а потом он оборачивается против меня", - якобы заявил им Трамп, отметив, что Болтон "просто все выдумывает", пишет РИА Новости.

Напомним, речь идет о книге Болтона, выдержки из которой ранее просочились в прессу, спровоцировав очередной политический скандал в Вашингтоне. По данным The New York Times, в мемуарах под названием "Комната, где это произошло. Воспоминания Белого дома" Болтон рассказывает о том, что Трамп действительно задерживал военную помощь Украине, ожидая в обмен на нее политические услуги в виде расследования против своего противника - Джо Байдена. Белый дом официально выступил против публикации книги Болтона, ссылаясь на имеющиеся в ней сверхсекретные сведения.