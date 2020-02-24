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Рубрика: В мире

СМИ: Трамп не допустит публикации книги Болтона

Фото: AP Photo/Patrick Semansky Фото: AP Photo/Patrick Semansky
Фото: AP Photo/Patrick Semansky

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении не допустить публикации книги своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона, которого он считает "предателем". Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на источники.

Фото: REUTERS/LEAH MILLIS
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По их данным, глава Белого дома заявил сотрудникам своей администрации, что попытается заблокировать публикацию книги Болтона, которому сообщал засекреченную информацию. Об этом же американский лидер говорил и во время прошедшего в начале февраля неофициального обеда с телеведущими. "Я даю ему работу, а потом он оборачивается против меня", - якобы заявил им Трамп, отметив, что Болтон "просто все выдумывает", пишет РИА Новости.

Напомним, речь идет о книге Болтона, выдержки из которой ранее просочились в прессу, спровоцировав очередной политический скандал в Вашингтоне. По данным The New York Times, в мемуарах под названием "Комната, где это произошло. Воспоминания Белого дома" Болтон рассказывает о том, что Трамп действительно задерживал военную помощь Украине, ожидая в обмен на нее политические услуги в виде расследования против своего противника - Джо Байдена. Белый дом официально выступил против публикации книги Болтона, ссылаясь на имеющиеся в ней сверхсекретные сведения.

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