Новости

В Великобритании число зараженных коронавирусом достигло 13 04:48
Власти сняли запрет на движение поездов между Австрией и Италией 04:16
Пушков оценил слова Трампа об отношениях России и Украины 03:56
Сирийская армия вернула под свой контроль два селения в провинции Идлиб 03:32
СМИ: Трамп не допустит публикации книги Болтона 03:13
Израильская армия нанесла удары по сектору Газа 02:50
SANA: Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску 01:51
Боец ММА Харитонов нокаутировал Родригеса и завоевал титул чемпиона 01:42
Австрия остановила железнодорожное сообщение с Италией из-за коронавируса 01:31
На биатлониста Логинова заведено уголовное дело в Италии 00:56
Лев Лещенко раскритиковал лидера Rammstein за безнравственность 00:33
Названы победители полуфинала "Лидеров России" в ЦФО 23.02.2020
Одесситы отметили День защитника Отечества, несмотря на запрет 23.02.2020
Лоза оценил представителя Украины на "Евровидении" 23.02.2020
Кирк Дуглас не оставил сыну Майклу никакого наследства 23.02.2020
В Италии из-за коронавируса закрыли достопримечательности 23.02.2020
Император Японии отменил празднование 60-летия из-за короновируса 23.02.2020
Тренер сборной Норвегии по биатлону вступился за Логинова 23.02.2020
В аптеках Венеции заканчиваются маски 23.02.2020
Россия обыграла Северную Македонию в квалификации Евробаскета-2021 23.02.2020
В Тюмени врачи извлекли заколку из почки ребенка 23.02.2020
Трамп: Я хочу, чтобы Россия и Украина пришли к согласию 23.02.2020
Трамп намерен лично помириться с талибами 23.02.2020
Декорации фильма "Сердце пармы" в Подмосковье могут сохранить для туристов 23.02.2020
В СИЗО по делу о взятке заключен замглавы таможенного поста Шереметьево 23.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Девичьи потехи и катание на печи: Куда поехать на Масленицу
Девичьи потехи и катание на печи: Куда поехать на Масленицу
Почему порой сложно попасть в желаемое медучреждение
Почему порой сложно попасть в желаемое медучреждение
Тест "РГ": Что вы знаете об армии и 23 февраля
Тест "РГ": Что вы знаете об армии и 23 февраля
24.02.2020 04:16
Рубрика: В мире

Власти сняли запрет на движение поездов между Австрией и Италией

Фото: AP Photo/Matthias Schrader Фото: AP Photo/Matthias Schrader
Фото: AP Photo/Matthias Schrader

Официальный запрет на железнодорожное сообщение между Италией и Австрией снят. "Начиная с завтрашнего дня мы можем вновь проезжать через перевал Бреннер по расписанию", - говорится в сообщении Австрийских федеральных железных дорог в Twitter.

Фото: iStock
В Венеции из-за вспышки коронавируса отменили карнавал

Ранее движение было приостановлено после того, как на границе с Австрией в воскресенье вечером был остановлен поезд из Италии, в котором находились две пассажирки с подозрением на коронавирус COVID-2019, пишет РИА Новости. Заражение не подтвердилось.

Коронавирус продолжает распространяться в Италии. Вспышка зафиксирована в северных регионах, в основном в Ломбардии и соседней области Венето. Скончались уже три человека, общее число заразившихся в стране превысило 150 человек.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявлял, что в стране серьезно относятся к ситуации с коронавирусом в Италии. В понедельник состоится повторное заседание кризисного штаба. К настоящему моменту в Австрии зафиксировано 181 подозрение на коронавирус, но ни один случай не был подтвержден.

В мире Европа Италия В мире Европа Австрия Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пушков оценил слова Трампа об отношениях России и Украины
SANA: Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
В Черное море зашел эсминец США с крылатыми ракетами
Путин поддержал идею проведения четырехстороннего саммита по Сирии
На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету
Здоровье
Здоровье
В Китае рассказали, когда начнутся испытания вакцины от коронавируса
В мире
В мире
Почему Джонсон объявил войну ВВС