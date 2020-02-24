Власти сняли запрет на движение поездов между Австрией и Италией

Официальный запрет на железнодорожное сообщение между Италией и Австрией снят. "Начиная с завтрашнего дня мы можем вновь проезжать через перевал Бреннер по расписанию", - говорится в сообщении Австрийских федеральных железных дорог в Twitter.

Ранее движение было приостановлено после того, как на границе с Австрией в воскресенье вечером был остановлен поезд из Италии, в котором находились две пассажирки с подозрением на коронавирус COVID-2019, пишет РИА Новости. Заражение не подтвердилось.

Коронавирус продолжает распространяться в Италии. Вспышка зафиксирована в северных регионах, в основном в Ломбардии и соседней области Венето. Скончались уже три человека, общее число заразившихся в стране превысило 150 человек.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявлял, что в стране серьезно относятся к ситуации с коронавирусом в Италии. В понедельник состоится повторное заседание кризисного штаба. К настоящему моменту в Австрии зафиксировано 181 подозрение на коронавирус, но ни один случай не был подтвержден.