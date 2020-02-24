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Вышел трейлер новых "Трансформеров"

Новости
    24.02.2020, 16:13
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ AniBox Trailer Access Фото: youtube.com/ AniBox Trailer Access
Фото: youtube.com/ AniBox Trailer Access

В Сети появился трейлер нового анимационного сериала по вселенной трансформеров - оригинального шоу Netflix "Трансформеры: Война за Кибертрон. Трилогия" (Transformers: War For Cybertron Trilogy). Ролик доступен на YouTube. И выглядит мощно.

Фото: kinopoisk.ru
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Суть же ясна из названия: Кибертрон - родная планета трансформеров, если кто забыл. Немаловажно, что в сериале расскажут историю происхождения автоботов и десептиконов.

"В разгар непрекращающейся войны армии Добра и Зла сталкиваются, когда ищут источник своей силы. Возможно, это не та жизнь, которую они себе представляли, но это жизнь, за которую стоит бороться", - напыщенно сообщает подпись к видео.

Точная дата релиза сериала еще не названа. В первом сезоне - Siege - шесть двадцатиминутных эпизодов. Анонсировано, что во второй части трилогии, Earthrise, трансформеры покинут Кибертрон и, продолжая усердно биться, переместятся к Земле.

При этом отмечено, что события сериала не будут повторять сюжет одноименной видеоигры.

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