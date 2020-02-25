Аргентинский философ Марио Бунге скончался на 101 году жизни

Аргентинский ученый и философ Марио Бунге умер в возрасте 100 лет. Как пишет испанская El Pais, он скончался сегодня ночью в больнице в канадском городе Монреаль, где жил в течение последних 54 лет.

За свою жизнь Бунге опубликовал полтысячи статей и более ста книг. Был почетным доктором и профессором двух десятков европейских и американских университетов и считался одним из самых цитируемых испаноязычных ученых в истории. В 1982 году он получил престижную испанскую премию принца Астурийского в области коммуникаций и гуманитарных наук.

100 лет ему исполнилось в минувшем сентябре. Родился Бунге в 1919 году в Буэнос-Айресе. На родине преподавал теоретическую физику и философию (сначала в университете Ла-Платы, а затем в университете Буэнос-Айреса). В 1966 году перебрался в Монреаль. Свою самую известную книгу Бунге опубликовал в 1960 году, она называлась "Наука, ее метод и ее философия" (La ciencia, su método y su filosofía).

По желанию самого ученого, прощание с ним будет скромным, никаких церемоний семья проводить не будет.