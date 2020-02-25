Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
25.02.2020,  
10:06
Текст:  Антон Валагин

Атомная подлодка США облезла после первого похода

Ударная АПЛ Colorado Второго флота ВМС США в первом же походе утратила часть своего защитного покрытия. Эта проблема актуальна для всех американских и британских субмарин.

Colorado относится к третьему поколению ударных подлодок типа Virginia (Block III). Субмарина была введена в строй в 2018 году, базируется в Гротоне, штат Коннектикут и считается совсем еще новой. Тем не менее из первого похода подлодка вернулась с массивными дырами в защитном покрытии корпуса. Справедливости ради надо добавить, что АПЛ прошла примерно 39 тысяч морских миль (два экватора) и путь ее пролегал в суровых арктических водах.

Фото: Twitter
23 дня в темноте: как спасали экипаж К-19

Точный маршрут Colorado засекречен, однако известно, что она побывала за Полярным кругом, посещало военно-морские базы Хоконсверн (Норвегия) и Фаслейн (Шотландия). В последнем порту часть покрытия на бортах субмарины уже отсутствовала, но при возвращении в США корабль утратил еще как минимум один фрагмент.

В сентябре 2019 года в адрес судостроительной компании Newport News Shipbuilding прозвучали обвинения в фальсификации тестов стелс-оболочки боевых субмарин. Colorado построена на другой верфи, Electric Boat - это свидетельствует, что проблемы с защитным покрытием не единичны, пишет Forbes.

С проблемой крепления звукопоглощающего слоя на корпусах подлодок сталкиваются и Королевские ВМС Великобритании. Покрытие необходимо - оно рассеивает сигналы гидролокаторов и делают подлодку менее заметной. Но изготовленный из сверхпрочных материалов корпус корабля изгибается, когда подлодка уходит на глубину, а его покрытие подвергается температурным изменениям в холодных арктических водах.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Остановит любого: в США оценили "странный" российский калибр 23.02.2020
Цена страха: зачем американцев пугают российскими подлодками 21.02.2020
подлодки
СМИ: Минобороны закажет еще два атомных "Борея" 21.02.2020
Атомные подлодки США вооружат гиперзвуковыми ракетами 19.02.2020
Арктика
Суровая закалка: подготовку арктического спецназа показали на видео 17.02.2020
Американского генерала встревожило превосходство России в Арктике 14.02.2020