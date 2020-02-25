Блинная неделя: все самое необычное в ресторанах Москвы на Масленицу

Масленица - целая неделя гулянья и веселья, когда блины можно и нужно есть каждый день. Рестораны Москвы придумали оригинальные рецепты и начинки блинов, которыми будут удивлять гостей вплоть до 1 марта.

Икра моя

Food Embassy рассказывает о главном деликатесе российской гастрономии - икре. К классическим пшеничным блинам предлагают пять видов икры: осетровую (2900 р.), нерки (490 р.), горбуши (470 р.), форели (450 р.) и щучью (410 р.).

Food Embassy. Фото: пресс-служба

Самая изысканная - осетровая, с нежным ореховым вкусом и глубоким мягким послевкусием. Икра нерки - насыщенного темно-красного цвета с пикантной горчинкой. У икры горбуши вкус сливочный, по цвету она светло-оранжевая. Икра форели - самая мелкая красная икра, ярко-оранжевая и в меру соленая. Щучья считалась царским деликатесом. Она мелкая, рассыпчатая, янтарного цвета.

Всю неделю блины в "Бочке" будут печь прямо в зале на открытом огне. Начать знакомство с народными традициями стоит с по-настоящему царского предложения Caviar Bar (7990 р.). Пшеничные блины и пышные оладьи гостям подадут с черной осетровой, красной кетовой, щучьей икрой, а также икрой сига по-одесски.

"Бочка". Фото: пресс-служба

С пылу с жару можно будет заказать также блины с осетриной горячего копчения (790 р.), с малосольной семгой (520 р.) и фаршированные рубленой телятиной и луком (260 р.). А в качестве сладкого варианта - фирменные "Ангельские" блины от шеф-повара Игоря Беднякова с начинкой из нежного творога с изюмом, инжиром и миндалем (245 р.).

Блины с икрой морских ежей (690 р.) - главный экспонат блинной коллекции Humans SeaFood Bar. Казалось бы, все просто: мастерские тонкие блины, их закручивают вокруг икры, а подают с соевым соусом - беспроигрышно.

Humans SeaFood Bar. Фото: пресс-служба

В "СибирьСибирь" блины пекут пшеничные, тонкие, идеальные. Их можно есть с чем угодно. Начинайте с ассорти трех разноцветных блинов с тремя видами икры - форели (на шпинатном), щуки (на черемуховом), осетра - на светлом пшеничном (1240 р.).

"СибирьСибирь". Фото: пресс-служба

Осетровая икра тут, кстати, отличная. Если устали от тяжелых углеводов, можно заказать икру на огурцах. И это тоже по-масленичному. Ну а если не устали, надо брать блины из щучьей икры: икру добавляют прямо в тесто. Пикантный, своеобразный, очень богатый вкус. Идеально - со сметаной (360 р.). Или, совсем роскошный вариант - с нарезанным копченым муксуном (640 р.)

Масленица в ресторане "Белуга", определенно, удастся: смаковать блины с осетровой (1400 р.), и севрюжьей малосольной (4100 р.) икрой, а также запеченные блинчики с крабом и биском из магаданской креветки (950 р.) с видом на архитектурный ансамбль Кремля особенно приятно.

Эпатирующие начинки

В необистро Geraldine, кроме панкейков с крабом в соусе хондаши-бонито с грибами еноки (1140 р.) и хлопковых панкейков с белым шоколадом, ягодами и фруктами (450 р.), будут готовить кукурузные крепы с креветками и соусом бешамель-юбзу (720 р.) и толстые рисовые блины "Бенедикт" (730 р.).

Geraldine, панкейк с крабом в соусе хондаши-бонито. Фото: пресс-служба

Самый высокий ресторан и клуб в мире Birds продолжит эпатировать окружающих. Всю следующую неделю здесь можно будет попробовать лаймовый блин с крабом, страчателлой и трюфелем, кокосовый с икрой морского ежа и блин с манго и мороженым матча. Но самое необычное то, что все блины приготовлены с растительным молоком. А это дает повод надеяться, что они хоть чуть-чуть, но полезней обычных.

Birds. Фото: пресс-служба

Французский дом Ladurée в Москве готовит банановые оладьи с кнелями из темного шоколада "манжари", шоколада "дульче" и малины, блины с ананасом и сливками, а также традиционные блины с нежным кроликом под эспумой из грибов с красной смородиной.

Ladurée. Фото: пресс-служба

Ресторан "Пифагор" предлагает блины с начинками из осьминога (830 р.), копченой трески (420 р.), фарша козленка (350 р.). Есть и панкейки - с яблоком (530 р.), с малиной и кремом маскарпоне (890 р.) и с кленовым сиропом (570 р.).

"Пифагор". Фото: пресс-служба

Блины, "чиненные" по старорусским рецептам, готовят в "Трактире Пожарского".

"Трактиръ Пожарского". Фото: пресс-служба

В Rose Bar - современная классика в виде блинов с утиным мясом и соусом из сосновых шишек. Forte Bello в Крокус Сити угостит креспелле, а "Рюмка водки Лепс" предложит блины по-строгановски с курицей и грибами. Блины с дичью, будь то оленина с брусничными соусом или лось со страчателлой, есть в Lesnoy, а сладкие блины для детей или блинный торт - "У DЯDИ МАКСА".

Новый поворот

Шеф BURO TSUM Владимир Чистяков нашел для русской Масленицы новый поворот сюжета - датский блин. Большой как пирог и хрустящий как пицца. В отличие от классических блинчиков датские готовятся на чугунной сковородке в печи и получаются немного похожими на профитроли - воздушными и хрустящими. Начинки не уступают в оригинальности: мясное рагу с пармезаном, атаки из лосося, свежие ягоды. Без традиционных блинов тоже не обошлось: есть модные с авокадо и крабом, есть уютные домашние со сгущенкой.

BURO TSUM, датский блин с ягодами. Фото: пресс-служба

В японском баре "Хатико" на Пятницкой готовят японские медовые блинчики дораяки из бисквитного теста со сливочным кремом и малиной (250 р.). Дораяки - популярный в Японии десерт из двух бисквитных блинчиков, скрепленных сладкой бобовой пастой анко.

"Хатико". Фото: пресс-служба

В The Mad Cook вместо блинов пекут хрустящие гонконгские яичные вафли - с яйцом пашот, слабосоленым лососем и голландским соусом (690 р.), с жареным авокадо, щучьей икрой, голландским соусом и орехами пекан (730 р.) и с яйцами "скренжел" и луком сибулет (470 р.).

The Mad Cook, гонконгские яичные вафли. Фото: пресс-служба

Главный номер масленичной программы баров Black Hat, Law&son, Mr. Help&Friends и Stay True - авторский коктейль Дмитрия Соколова Creole Blin Punch (300 р.).

Бары Дмитрия Соколова Black Hat, Law&son, Mr. Help&Friends и Stay True. Фото: пресс-служба

Осветленный топленым молоком напиток имеет мягкий сливочно-гречишный вкус с яркими фруктово-тропическими нотами. По вкусу коктейль из настоянного на гречихе золотого рома с банановым ликером, лимонным соком и белым шоколадом напоминает блинчик с джемом. Украшает его клубника, завернутая в мини-блинчик.

ЗОЖ-удар

В ресторане "Кому жить хорошо" решили составить настоящий гастрономический блинный сет, в который вошло 5 деликатесных блюд с блинами на безглютеновой основе (2500 р.).

"Кому жить хорошо". Фото: пресс-служба

В нем блин с фиолетовой кукурузой и маринованным гребешком в понзу из черной смородины, блин из кабачка с крабом и авокадо, черный копченый блин с мурманским лососем и тунцом в соусе унаги и трюфельным авокадо, шпинатный блин со спирулиной, осьминогом и соусом из белых грибов, фисташковый блин с меренгой от Павловой, карамельным муссом и ягодами.

Шеф новенького, "с иголочки", ресторана Hamster Дмитрий Погорелов решил сделать блины максимально полезными и изменил состав теста. Здесь можно съесть безглютеновый блин из рисовой муки на кокосовом молоке с начинкой из пряного манго (470 р.). А поклонники суперфудов попробуют блины с семенами льна - с начинкой из запеченной утки, овощами, грибами и воздушным сыром кремом (580 р.) или с сочной начинкой из личи, питахайи и малины с хрустящей гранолой (370 р.). Впрочем, обычные блины с икрой, лососем, сгущенкой, яблоками и сметаной тут тоже есть.

Hamster. Фото: пресс-служба

В "Жемчугах", стоящих на страже здорового образа жизни, свои блинные герои: веганам - панкейки из батата и бананов с взбитыми кокосовыми сливками, красным апельсином и орехом пекан (420 р.), поклонникам ставшего хитом "перельманника" с лососем - он же, но с атлантической сельдью пряного посола и нежным крем-чизом со сливочным хреном, микс-салатом, щучьей икрой, маринованной свеклой и соусом из желтков с куркумой (580 р.), а готовым к излишествам - блинный торт с творожным кремом и яблоками конфи (460 р.).

"Жемчуга". Фото: пресс-служба

В магазинах и кафе "Город-Сад" вели в меню оладьи gluten free из муки зеленого банана и на основе мякоти кокоса и миндальной муки. Есть тут и классические блины без сахара и блины с начинками: с лососем и творожным сыром и с индейкой и лесными грибами. Гастроэнтузиасты "5+2" не отстают и предлагают свою версию веган-блинов на полбяной и пшеничной муке со сметаной из шелкового тофу и икрой из водорослей.

Touch of Matcha, зеленые блины с копченым тофу. Фото: пресс-служба

Шеф-повар матча-бара Touch of Matcha Егор Рудольский выстроил блинное меню вокруг японского суперфуда - чая матча. В зеленое масленичное меню вошли веганские блинчики. Vegan friendly блины шеф замешивает с чаем матча и готовит на льняном яйце, а сдабривает соусом из ягод облепихи, черной смородины, черники, клубники (380 р.) или фарширует копченым тофу и водорослями с веганским соусом на основе терияки, кокосовых сливок и малины (420 р.).

Торт, блин!

Бренд-шеф TOKYO Олег Шин решил произвести впечатление и на Масленицу готовит блинный торт "Матча и маракуйя". В муку добавляет чай матча (и для цвета, и для вкуса), в крем - домашнее пюре из свежей маракуйи, а в соус - фисташковую пасту. Все очень яркое, зеленое, полезное!

TOKYO. Фото: пресс-служба

Андрей Коробяк в ресторане YURA сочинил ромовый блинный торт с фисташковым кремом; этакий реверанс в сторону классической ром-бабы. Блины, пропитанные сладким сиропом на основе выдержанного рома, отличаются особым ароматом и вкусом. Андрей прослаивает их нежным фисташковым кремом и затем "панирует" измельченными фисташками (470 р.).

YURA. Фото: пресс-служба

В "Карлсоне" собирают блинный торт с кокосовым кремом и снегом из малины (470 р.), а в "Вареничной №1" блинных тортов сразу два - "Шоколадный" с орехово-шоколадной салями (290 р.) и пропитанный сладким соусом "Красный бархат" с лесными ягодами (320 р.).

"Карлсон", блинный торт с кокосовым кремом и снегом из малины. Фото: пресс-служба

Если от сладкого уже сводит челюсти, отправляемся в "Южане" - тут из гречневых блинов собирают лазанью с телячьими щеками и соусом из копченого сулугуни (300 р.) и вертят блинные пирожки с белыми грибами, вешенками и шампиньонами, шпинатом и трюфельным соусом (250 р.).

Блинное меню

"Ача-Чача". Фото: пресс-служба

В ресторанах "Ача-Чача" гостей ждут особые блины: блины в форме хинкали со сливочно-творожным сыром ахача (220 р.) и десертные панкейки с соусом из фейхоа (270 р.). Также в меню представлены разнообразные варианты блинчиков: блины со сметаной (200 р.), вареньем и медом (200 р.), воздушные панкейки с семгой и мягким сыром (380 р.), а на сладкое - блинный торт с кремом маскарпоне и свежими ягодами (340 р.).

В винном гастробаре Blush открывают масленичное меню царские блины с красной икрой и печеным сельдереем (360 р.). Для любителей цветовых экспериментов - черные блины с тартаром из дальневосточного лосося с икрой щуки (310 р.) и шпинатные блины с кремом из печени с маринованными цуккини (220 р.).

Blush, чёрные блины с тартаром из дальневосточного лосося с икрой щуки. Фото: пресс-служба

Хороши и блины с белыми грибами и тапенадом из маслин (230 р.). А для ценителей элегантных десертов шеф Андрей Колодяжный приготовил нежнейшие блины с заварным кремом и суфле из малины (290 р.).

В I Like Bar и I Like Bar 2 блины пекут всех мастей (чего стоит один только свекольный тарт с форшмаком (360 р.) - и отправляют в них все, что душе угодно, от мяса с моцареллой (490 р.) и слабосоленой форели со шпинатом и икорным соусом (580 р.) до печеного картофеля и тамбовского окорока, заправленных пеной из белых грибов (540 р.), и пастрами с соусом тоннато (620 р.).

I Like Bar, шпинатные блины с форелью. Фото: пресс-служба

В ресторане UHVAT бренд-шеф Виктор Белей подготовил блинное меню в русских традициях. Здесь готовят и классическими рецепты и начинки (блины с мясным фаршем, соусом из болгарского перца и беконом), и современную интерпретацию русского угощения - черные блины со "снегом" из сметаны, зеленые блины с соусом песто.

UHVAT, черные блины со сметаной. Фото: пресс-служба

Шеф ресторана Modus Андрей Жданов для начала предлагает выбрать сам блин - пшеничный или гречишный. А дальше душа несется в пляс. Блины или оладьи с красной (490 р.), щучьей (490 р.) или черной икрой (2500 р.), оладьи с сырным кремом и маринованным лососем (690 р.), блинчики с тамбовским окороком и пюре из пастернака (510 р.), блины с медом (250 р.), блины или оладьи с разным вареньем (250 р.), с кленовым сиропом (690 р.) или с творогом и мороженым из черешни (590 р.). "Вишенкой" всего этого блинного разнообразия стала блинная самса с цыпленком и жареными грибами (420 р.).