Чорлука продлил контракт с "Локомотивом"

Новости

Здесь вам не Готэм: в Москве "бэтмобиль" отправили на штрафстоянку 15:00
В Сочи учительница требовала у школьников деньги на уборку класса 14:58
В Уфе подросток выстрелил в глаз прохожему 14:55
Обвиняемый в убийстве подростка в Челябинске оказался рецидивистом 14:50
В Египте в древней гробнице обнаружен "охранник мумий" 14:47
Число инфицированных COVID-19 в Южной Корее приблизилось к тысяче человек 14:43
В Госдуме назвали цель призывов в США к новым санкциям против России 14:42
Volkswagen показал фотографии нового Polo для России 14:41
Великую дорогу майя признали инженерным чудом 14:39
Пермские ученые изобрели способ читать эмоции покупателей 14:29
Стало известно, какие книги на досуге читала Екатерина II 14:25
В Дагестане из-за непогоды без света остались 81 тысяча человек 14:23
В Минске презентовали альбом о творчестве Казимира Малевича 14:20
Умелец за два года собрал "суперниву" 14:17
На Ставрополье ураган оставил без света 25 тысяч жителей 14:12
Скончался бывший президент Египта Хосни Мубарак 14:09
В Дагестане загорелся крупный парфюмерный магазин 14:05
В Уфе возбудили уголовные дела против "черных риэлторов" 14:03
Семья с пятилетним ребенком погибла в ДТП в Челябинской области 14:00
В центре Ростова рухнул балкон с людьми 14:00
Петербуржец на детском празднике ограбил "Человека-паука" 13:57
Найдены новые признаки сходства Марса и Земли 13:54
Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Дмитрия Язова 13:52
К Крымскому мосту построят новую дорогу 13:47
Лавров призвал СПЧ ООН оценить нарушение прав нацменьшинств Киевом 13:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
25.02.2020 13:35
Рубрика: Спорт

Чорлука продлил контракт с "Локомотивом"

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Капитан "Локомотива" Ведран Чорлука продлил контракт с клубом до лета 2021. 34-летний футболист сборной Хорватии Чорлука принял решение продолжить выступать за московский клуб. Он пришел в "Локомотив" в 2012 году из лондонского "Тоттенхэма", сумма трансфера составила 7 млн евро. За "Локо" Чорлука провел 201 матч, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.

"Локомотив" выплатит Фернандешу более 11 млн рублей по решению CAS

"Я очень счастлив, что и дальше буду защищать цвета "Локомотива". Переговоры заняли буквально пару минут. Хочу поблагодарить руководство клуба, которое хотело, чтобы я остался. Это самое главное. Мне понравилось в "Локомотиве" с первого года - клуб, город, болельщики. Если все получается, зачем что-то менять. Не могу представить себя в другой команде и хотел бы закончить карьеру в "Локомотиве"", - цитирует Чорлуку пресс-служба клуба.

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе отметил, что желание продлить контракт было с обеих сторон, и удалось быстро достигнуть компромисса.

"Финансовые вопросы также сняли очень быстро. Чорлука - как старший брат для молодых ребят. Отличный футболист, лидер на поле и в раздевалке, опытный игрок. У нас много выпускников Академии, которые требуют развития, и мы надеемся использовать его опыт на пользу команде. Это футболист, который может обучить, рассказать, и, что важно, потребовать. Мы хотели, чтобы у нас был верный клубу человек, который, в том числе, внесет свою лепту в развитие молодежи", - сказал Кикнадзе.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Локомотив" Чемпионат России по футболу 2019/2020 Футбольные трансферы

Главное сегодня

Похороны маршала Дмитрия Язова пройдут 27 февраля
ВЦИОМ: Две трети россиян намерены голосовать по поправкам в Конституцию
Курс доллара поднялся до 65 рублей
Глава ВОЗ: Вспышка нового коронавируса имеет потенциал пандемии
Экс-директора ФСИН Александра Реймера освободили из колонии досрочно
Хоккей
Хоккей
Заливщик льда дебютировал в матче НХЛ
Лыжи
Лыжи
"Я очень зол": Большунов обвинил норвежских лыжников в нечестной игре