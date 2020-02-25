Чорлука продлил контракт с "Локомотивом"

Капитан "Локомотива" Ведран Чорлука продлил контракт с клубом до лета 2021. 34-летний футболист сборной Хорватии Чорлука принял решение продолжить выступать за московский клуб. Он пришел в "Локомотив" в 2012 году из лондонского "Тоттенхэма", сумма трансфера составила 7 млн евро. За "Локо" Чорлука провел 201 матч, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.

"Я очень счастлив, что и дальше буду защищать цвета "Локомотива". Переговоры заняли буквально пару минут. Хочу поблагодарить руководство клуба, которое хотело, чтобы я остался. Это самое главное. Мне понравилось в "Локомотиве" с первого года - клуб, город, болельщики. Если все получается, зачем что-то менять. Не могу представить себя в другой команде и хотел бы закончить карьеру в "Локомотиве"", - цитирует Чорлуку пресс-служба клуба.

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе отметил, что желание продлить контракт было с обеих сторон, и удалось быстро достигнуть компромисса.

"Финансовые вопросы также сняли очень быстро. Чорлука - как старший брат для молодых ребят. Отличный футболист, лидер на поле и в раздевалке, опытный игрок. У нас много выпускников Академии, которые требуют развития, и мы надеемся использовать его опыт на пользу команде. Это футболист, который может обучить, рассказать, и, что важно, потребовать. Мы хотели, чтобы у нас был верный клубу человек, который, в том числе, внесет свою лепту в развитие молодежи", - сказал Кикнадзе.