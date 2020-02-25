Харрисон Форд объяснил причину проволочки с "Индианой Джонсом 5"

77-летний американский актер Харрисон Форд объяснил, почему съемки давно анонсированной пятой части серии про Индиану Джонса задерживаются.

По словам артиста, создатели не торопятся исключительно во благо - дабы не посрамить честь франшизы. Пятая часть киноэпопеи должна соответствовать самым передовым требованиям и выглядеть на уровне как минимум блокбастеров по комиксам Marvel - заверяет Форд.

"Не хочу, чтобы зритель увидел что-то такое, что он ждет. Хотелось бы абсолютно наоборот - показать что-то внезапное", - цитирует HeyUguys актера. Форд напомнил, что публика уже начала привыкать к тому, что возвращение на экраны культовых персонажей, как правило, вызывает лишь разочарование.

Меж тем фильмы Marvel, по мнению Харрисона, это "яркий образец" того, как нужно взрывать киноиндустию. Поэтому авторы пятой части своим новым фильмом тоже готовят "бомбу". А иначе какой смысл? Более того, цель на то, чтобы сделать картину лучшей в серии.

Пока у съемочной группы есть некоторые проблемы с расписанием и несколько моментов в сценарии, над которыми в настоящее время усиленно работают в стремлении довести скрипт до совершенства. И съемки стартуют лишь тогда, когда этого удастся достичь.

Новая дата премьеры картины - 8 июля 2021-го.

Наш отзыв на последний фильм с Фордом "Зов предков" по Джеку Лондону, во время пресс-тура которого актер и рассказал все вышеприведенное, - здесь.