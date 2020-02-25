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25.02.2020 17:10
Рубрика: Экономика

Хуснуллин: Нацпроекты станут стимулом для роста частных инвестиций в экономику страны

Текст: Любовь Проценко

Нацпроекты станут стимулом для роста частных инвестиций в экономику страны. Такое заявление сделал в интервью французской газете Les Echos вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "После подготовительного этапа, который занял почти два года, мы вступаем в этап активной реализации нацпроектов. В правительстве я курирую строительство жилья, дорог и другой масштабной транспортной инфраструктуры. Реализовать все эти проекты до 2024 года реально", - сказал он.
Марат Хуснуллин: Возможность для снижения ставки по ипотеке в России есть

По словам Хуснуллина, цели национальных проектов максимально предметные. В частности, планируется, например, строить не менее 100 миллионов квадратных метров нового жилья в год. "Эти национальные проекты сами будут драйверами экономического роста. Кроме бюджетных инвестиций, проекты будут стимулировать рост частных инвестиций, которые нужны стране. Рост частных инвестиций будет заметен уже с этого года". Говоря об этом, он сослался на свой опыт работы в Москве, где на каждый рубль инвестиций из бюджета города в транспортную инфраструктуру приходит 3-4 рубля частных инвестиций.

Напомним, что в правительстве Российской Федерации Марат Хуснуллин курирует нацпроекты "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Жилье и городская среда" и "Экология" в части федеральных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление реки Волги", а также Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

7 мая 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", утверждающий национальные проекты по таким стратегическим направлениям, как демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт.

Экономика Финансы Инвестиции Правительство Вице-премьеры Национальные проекты 2019-2024

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