Новости

Сирийские саперы нашли турецкие фугасы в пригороде Алеппо 05:38
Трамп запросил 2,5 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом 05:12
Не менее 10 человек пострадали в результате теракта на юге Таиланда 04:57
Буддисты Бурятии отметят Восточный новый год в Кремлевском дворце 04:50
США и Канада совершат наблюдательный полет над Россией 04:43
Находящиеся на Diamond Princess украинцы отказались возвращаться домой 04:21
Вашингтон и Сеул могут сократить масштабы военных учений из-за коронавируса 04:04
На Камчатке вертолеты Ка-27ПС впервые приземлились на трассу 03:48
Самый старый мужчина на Земле умер в Японии 03:45
Канада начала военные учения в Арктическом регионе 03:35
При столкновении двух автобусов в Перу погибли 12 человек 03:30
США поставят Индии военные вертолеты и технику на 3 миллиарда долларов 02:50
Блумберг потратил на президентскую кампанию более 500 миллионов долларов 02:49
Канадцы собрали 2,5 миллиона семьям погибших в авиакатастрофе в Иране 02:23
Трамп: В США коронавирус под контролем 02:20
Восемь палестинцев получили ранения при ракетном ударе Израиля по Газе 01:51
Матч между "Интером" и "Лудогорцем" пройдет без зрителей из-за коронавируса 01:25
Майкл Джордан не смог сдержать слез на церемонии прощания с Коби Брайантом 01:12
Глава ВОЗ: Вспышка нового коронавируса имеет потенциал пандемии 00:58
Овечкин во второй раз станет отцом 00:28
ВОЗ: Число заболевших COVID-19 за пределами КНР превысило 2000 человек 24.02.2020
Агнешка Холланд назвала лицемерием травлю Романа Полански 24.02.2020
Выявлены случаи передачи коронавируса людьми без явных симптомов 24.02.2020
Минобороны РФ опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе 24.02.2020
В немецком Фолькмарсене провели аресты после ЧП на карнавале 24.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
25.02.2020 03:35
Рубрика: В мире

Канада начала военные учения в Арктическом регионе

Фото: U.S. Navy via AP Фото: U.S. Navy via AP
Фото: U.S. Navy via AP

В канадском арктическом регионе Нунавут стартовали ежегодные военные учения "Nanook-Nunalivut 2020". Они позволяют оценить операционные возможности и эффективность в Арктике, отметили в министерстве национальной обороны Канады.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Косачев прокомментировал учения США с имитацией ядерного удара по России

По словам генерала Патрика Карпентье, север - это обширное, суровое и уникальное место проведения операций, поэтому ключевую роль здесь играют тщательная подготовка и тесное сотрудничество с партнерами, пишет ТАСС. Проведение данных учений позволяет поддерживать высокий уровень обеспечения безопасности канадских северных рубежей, подчеркнул генерал.

Учения, стартовавшие 24 февраля, продлятся по 27 марта. В них задействованы около 350 военнослужащих канадского 12-го танкового полка, рейнджеры, части которых в основном формируются из представителей коренных народов страны, боевые пловцы-ныряльщики и транспортная авиация ВВС Канады. Также в маневрах примут участие американские военнослужащие и дайверы из Бельгии, Финляндии и Франции.

В этом году в рамках учений, которые уже названы одними из самых сложных в канадской Арктике, будут отработаны навыки подледного ныряния, патрулирования, проведения спасательных операций и тактика выживания в арктических условиях.

В мире Северная и Центральная Америка Канада

Главное сегодня

Захарова назвала "балаганом" заявление о свидетеле запуска "Бука"
Полиция ФРГ: Наезд на людей в городе Фолькмарсен был умышленным
Судно-трубоукладчик "Северного потока-2" внезапно сменило курс
Появилось видео прохода эсминца США в Черное море
Китай разработал вакцину против коронавируса
Здоровье
Здоровье
В Китае рассказали, когда начнутся испытания вакцины от коронавируса
В мире
В мире
Почему Джонсон объявил войну ВВС