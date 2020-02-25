Канада начала военные учения в Арктическом регионе

В канадском арктическом регионе Нунавут стартовали ежегодные военные учения "Nanook-Nunalivut 2020". Они позволяют оценить операционные возможности и эффективность в Арктике, отметили в министерстве национальной обороны Канады.

По словам генерала Патрика Карпентье, север - это обширное, суровое и уникальное место проведения операций, поэтому ключевую роль здесь играют тщательная подготовка и тесное сотрудничество с партнерами, пишет ТАСС. Проведение данных учений позволяет поддерживать высокий уровень обеспечения безопасности канадских северных рубежей, подчеркнул генерал.

Учения, стартовавшие 24 февраля, продлятся по 27 марта. В них задействованы около 350 военнослужащих канадского 12-го танкового полка, рейнджеры, части которых в основном формируются из представителей коренных народов страны, боевые пловцы-ныряльщики и транспортная авиация ВВС Канады. Также в маневрах примут участие американские военнослужащие и дайверы из Бельгии, Финляндии и Франции.

В этом году в рамках учений, которые уже названы одними из самых сложных в канадской Арктике, будут отработаны навыки подледного ныряния, патрулирования, проведения спасательных операций и тактика выживания в арктических условиях.