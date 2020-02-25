Кремль не подтвердил подготовку четырехстороннего саммита по Сирии

О двусторонних контактах президентов России и Турции, как и о четырехстороннем формате (с участием Франции и ФРГ) речи пока нет, зато прорабатывается возможность саммита с участием Ирана. Впрочем, идет согласование графиков лидеров, пояснили в Кремле.

Комментируя заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о возможной встрече с Владимиром Путиным 5 марта, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам: "Речь сейчас не идет о двусторонних контактах, но прорабатывается возможность встречи в многостороннем формате. Сейчас идет согласование графиков президентов".

"Пока решения не принималось, потому что не все потенциальные участники еще дали согласие", - продолжил представитель Кремля. На уточняющий вопрос, идет ли речь о четырехстороннем формате с участием лидеров Франции и Германии Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель, пресс-секретарь российского лидера ответил отрицательно: "Нет, в настоящий момент нет".

Когда журналисты предположили, что возможно, готовится саммит Россия-Турция-Иран, Песков пояснил: "И иранский вариант прорабатывается. Но пока еще не удалось согласовать графики всех президентов, поэтому работа еще продолжается по дипломатическим каналам".