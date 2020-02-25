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25.02.2020 13:52
Рубрика: Власть

Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Дмитрия Язова

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью последнего маршала СССР Дмитрия Язова. Он скончался во вторник в Москве на 96-м году жизни.
Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов

Всю свою жизнь военачальник посвятил службе отечеству, подчеркнул председатель правительства. "В 17 лет он ушел добровольцем на фронт, мужественно сражался за родину. Не раз проявлял героизм. Уже после окончания войны Дмитрий Тимофеевич отдал все свои силы, опыт и знания развитию Вооруженных сил, повышению боеготовности войск, укреплению обороноспособности нашей страны", - говорится в телеграмме родным и близким.

По словам премьера, Язов пользовался большим авторитетом, был высоким профессионалом, открытым и принципиальным человеком, для которого превыше всего была офицерская честь. "Мы навсегда сохраним добрую память об этом сильном и самоотверженном человеке, российском офицере и защитнике отчизны", - подчеркнул Мишустин.

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