Министр обороны Болгарии возмутился действиями силовых структур республики

Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов выразил председателю правительства Бойко Борисову свое возмущение чрезмерно агрессивными и демонстративными действиями силовых структур республики.

"Что это за акции..., когда на задержание женщины с ручкой в руках высылают военные автомобили", - приводит агентство "24 ЧАСА" заявление Каракачанова в связи с задержанием Цветелины Кыневой - руководителя администрации Пловдива по вопросам водных ресурсов.

Саму операцию правоохранительных органов министр охарактеризовал как "безумие". При этом подчеркнул, что он, несмотря на свою должность, не был оповещен о применении спецтехники.

Кынева обвиняется в халатности, результатом которой стало загрязнение воды в области.

Ранее недовольство главы силового ведомства Болгарии было вызвано показным арестом в январе 2020 года министра окружающей среды и водных ресурсов Нено Димова. Тогда Каракачанов отметил, что не видит смысла в его демонстративном задержании и заключения в наручники при том условии, что сам Димов сразу же согласился сотрудничать со следствием.