Началось формирование нового состава Общественной палаты

Президент Владимир Путин выбрал 40 кандидатур для нового состава Общественной палаты. Приглашения уже направлены.

Речь идет о гражданах, имеющих особые заслуги перед государством и обществом. Не менее половины кандидатур представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения, а также иные НКО, созданные для представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп, сообщили в Кремле.

По закону об Общественной палате размещение на сайте президента информации о направлении предложений дает старт процедуре формирования нового состава ОП РФ.