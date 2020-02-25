Олимпийская чемпионка Сотникова выписана из больницы

Олимпийская чемпионка Сочи в женском одиночном катании Аделина Сотникова выписана из больницы, где фигуристке была сделана операция.

"Аделину выписали из больницы. Это произошло еще в пятницу, с ней все хорошо. Теперь главное - поскорее восстановиться", - сообщила РИА Новости бывший тренер спортсменки Елена Буянова

На прошлой неделе ряд СМИ сообщил о госпитализации первой в России олимпийской чемпионки в одиночном катании в городскую клиническую больницу №67 имени Ворохобова.

Позже выяснилось, что 23-летней Сотниковой была проведена операция и теперь ей предстоит долгое восстановление. При этом точный диагноз так и остался неизвестен.