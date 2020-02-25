Пасмурная погода с мокрым снегом ждет москвичей в конце февраля

Последняя неделя февраля будет холодной, ветреной и снежной. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, определять погоду будет циклонический вихрь. Уже в среду он принесет похолодание до -5 градусов в ночные часы, а днем воздух не прогреется выше +3. Временами возможен снег с дождем. Усилится непогода в четверг: может выпасть до 5 мм осадков в виде мокрого снега и дождя. Температура в этот день будет колебаться от -3 до +3 градусов. В пятницу осадки возможны, но будут они слабыми и пройдут местами, воздух не прогреется выше +3 днем, ночью до 4 мороза. В последний день месяца атмосферное давление начнет расти, возможно, временами сможет даже проглядывать солнце. Температура воздуха останется в пределах от -3 до +2 градусов. К слову, аналогичным будет и первый день весны.

Напомним, что пока среднесуточная температура воздуха в столице в феврале выше нормы на 8 градусов. Не исключено, что в ближайшие четыре дня воздух остынет, приблизившись к норме для последних чисел февраля.