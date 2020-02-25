Известный итальянский оперный певец Пласидо Доминго попросил прощения у женщин, которые ранее обвинили его в сексуальных домогательствах. Он извинился за ту возможную боль, которую им причинил.

В своем заявлении, которое цитирует агентство Europa Press, тенор признается, что не догадывался, что женщинами мог управлять страх. "Некоторые из этих женщин могли бояться объясниться честно, потому что переживали, что это повлияет на их карьеру", - говорит Пласидо Доминго и добавляет, что он "вырос на этом опыте" и готов взять на себя "всю ответственность".

Более того, 79-летний Доминго намерен инициировать "позитивные" изменения в оперной индустрии, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем. Он верит, что его пример, послужит для других уроком.

В августе прошлого года на волне движения "Me too" Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах восемь певиц и одна танцовщица, вспомнив о событиях конца 1980-ых годов. По их словам, певец вел себя неподобающе: подходил слишком близко, обнимал и даже пытался поцеловать. Правда, все свои заявления они сделали анонимно, опасаясь негативной реакции в обществе.

Но на этом обвинения не закончились - в сентябре еще 11 женщин обвинили певца в домогательствах. Среди них американская певица Анджела Тернер Уилсон, которая утверждала, что Доминго позволял себе неподобающие действия по отношению к ней во время работы в Вашингтонской национальной опере в 1999-2000 годах.

Пласидо Доминго с самого начала отвергал все обвинения в "преступлениях" 30-летней давности и уверял, что все его взаимодействия и отношения с прекрасной половиной человечества "всегда приветствовались и были по обоюдному согласию".