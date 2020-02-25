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25.02.2020 12:20
Рубрика: Власть

Путин рассказал о прошлых разногласиях с Кудриным

Текст: Кира Латухина

Президент Владимир Путин пояснил, почему Алексей Кудрин на посту главы Счетной палаты думает совсем по-другому, чем на должности министра финансов, и это вызывает недоумение у его "учеников". О скепсисе в отношении нацпроектов зашла речь в третьей серии интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину". Четвертая часть выйдет завтра, 26 февраля, и будет посвящена резонансным делам. А в третьей глава государства рассказал о нацпроектах, об их отличии от госпрограмм, и о том, как важна для их реализации персональная ответственность.

Фото: ТАСС/ youtube.com
Путин назвал реальные результаты нацпроектов

Главу Счетной палаты Алексея Кудрина Владимир Путин назвал "большим молодцом". Потому что когда Кудрин был министром финансов, то выступал за жесткую макроэкономическую политику и за то, чтобы лишних денег из бюджета не тратить. "Он по каждому вопросу был против", - вспомнил президент. Например, по строительству кольцевой дороги в Петербурге. "Они вместе с Грефом, министр экономики и министр финансов, приходили ко мне дважды. Когда я уж на них там цыкнул, тогда они деньги выделили на строительство кольцевой дороги вокруг Петербурга. И по многим другим проектам. Они были против, например, строительства моста на остров Русский - дорого. Они были против строительства некоторых объектов в Сочи, инфраструктурного характера. Говорили: не надо, дорого", - продолжил глава государства.

А сейчас все это построено и работает. Причем всегда аргументировалось тем, что есть другие, более важные задачи, нужно заботиться о макроэкономической ситуации, нельзя разбалансировать бюджет, пересказал президент. "Ну теперь он считает, что ресурсов достаточно, можно несколько смягчить макроэкономическую политику и бюджетную политику, можно поменять так называемую планку отсечения нефтегазовых доходов и больше из нефтегазовых доходов отправить на, грубо говоря, на потребление", - констатировал Путин.

"Угол зрения изменился, и глаз видит поотчетливей, потому что не боится, что что-то по этому глазу прилетит", - объяснил глава государства. "Ответственности нет прямой. И те люди, с которыми он работал, в известной степени его ученики, они как бы в недоумении", - рассказал он.

Власть Работа власти Президент Госфонды и контрольные органы Счетная палата Владимир Путин: статьи и интервью

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