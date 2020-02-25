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25.02.2020 09:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Как в Москве получить субсидию на переобучение сотрудников

Текст: Любовь Проценко
С 25 февраля в столице предприятия могут подать заявку на получение субсидии на переобучение кадров. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина на портале мэра и правительства Москвы. Власти готовы компенсировать до 95 процентов расходов - около 120 тысяч рублей на сотрудника приоритетных для города предприятий.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По словам заместителя мэра, сейчас в списке приоритетных профессий, который формируется ежегодно, 136 специальностей. Субсидии город выделяет с целью поддержки предпринимателей и в то же время - роста высококвалифицированных работников.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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В этом году в перечень вошли: информационная безопасность, информатика и вычислительная техника, промышленная экология и биотехнологии, авиационная и ракетно-космическая техника, социология и социальная работа, сервис и туризм, изобразительные и прикладные искусства. Все профессии можно найти на официальной странице столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.

"С быстрым ростом рынка увеличиваются и требования работодателей к своим сотрудникам. Чтобы им соответствовать, работники должны постоянно повышать свою квалификацию. В то же время далеко не все компании могут позволить себе выделить средства на обучение сотрудников. Внесение изменений в Постановление № 618-ПП должно улучшить ситуацию с профессиональной подготовкой трудоспособного населения Москвы", - пояснил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Справка "РГ"

Как получить субсидию

Рассчитывать на материальную поддержку могут предприятия, отвечающие ряду требований. Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в Москве и платить здесь налоги, при этом у фирмы не может быть больше 100 тысяч рублей долгов. Сотрудники такой компании должны получать зарплату не ниже минимальной в течение предыдущего года. Важно также иметь либо действующий договор об образовании, либо договор, в соответствии с которым обучение было закончено не ранее чем 1 января года, предшествующего году подачи заявки на предоставление субсидии.

Фото: iStock
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Сотрудник, который пройдет переподготовку за счет компании, обязан проработать в организации не менее года после окончания обучения.

Чтобы подать заявку, необходимо лично обратиться в департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы до 15 апреля.

Обращения принимают с 10:00 до 18:00 с понедельника по четверг и с 10:00 до 17:00 в пятницу (обеденный перерыв длится с 12:00 до 13:00). Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (495) 620-20-00 (добавочный 11-363).

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