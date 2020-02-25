Под Воронежем 15 тысяч человек остались без света

Сильные снегопады и обрывы линий электропередач стали причиной массового отключения энергоснабжения в Воронежской области. В ночь на 25 февраля в регионе без света осталось порядка 15 тысяч человек в девяти муниципальных районах.

- Из-за мокрого снега, ветра, налипания снега на провода и деревья произошли отключения в сетях 6-10 киловольт. Ночью число отключенных потребителей достигло 15 тысяч человек, сейчас оно снижается, так как идут аварийно-восстановительные работы, - сообщили ТАСС в пресс-службе "Воронежэнерго".

Перебои с энергоснабжением зафиксированы в Аннинском, Бобровском, Верхнехавском, Новоусманском, Нижнедевицком, Россошанском, Семилукском, Терновском и Хохольском районах. Над устранением последствий непогоды работают 37 аварийных бригад: 120 человек и 40 единиц спецтехники. Для обеспечения электричеством социально значимых объектов задействовано восемь резервных источников энергоснабжения.