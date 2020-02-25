Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве вора в законе Япончика

По решению Басманного суда Москвы на два месяца арестован Каха Газзаев, которого подозревают в причастности к убийству вора в законе Вячеслава Иванькова, известного в криминальных кругах как Япончик. Об этом сообщает ТАСС.

Как считает следствие, именно Газзаев следил за жертвой, выясняя его распорядок дня, а также предоставил соучастникам снайперскую винтовку для убийства. Фигуранту уголовного дела уже предъявлены обвинения.

Громкое убийство произошло в 2009 году. Япончика застрелили, когда выходил из ресторана.