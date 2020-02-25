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25.02.2020 18:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве начались работы по кронированию деревьев

Текст: Ирина Огилько

В Москве планируется кронировать более 1,6 тыс. высаженных на благоустроенных улицах деревьев. Об этом "РГ" сообщила пресс-служба департамента капремонта Москвы.

По данным пресс-службы, специалисты уже привели в порядок более 430 вязов в микрорайоне Капотня, сделали санитарную обрезку около 100 лип и вязов в районе площади Европы. Также эти деревья подверглись обрезке, помогающей выровнять их по вертикали. В пресс-службе добавили, что формирующая обрезка деревьев, или кронирование, выполняется для придания формы кроне деревьев и правильного направления росту веток. Еще обрезают деревья, чтобы их ветви не загораживать дорожные знаки, светофоры, обрезают и нависающие ветви над детскими площадками и вдоль дорог в целях безопасности. Как напомнили в департаменте, формирующая обрезка проводится до начала сокодвижения. А санитарную обрезку проводят при температуре не ниже двух градусов тепла.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Срезают "лишнее" специальными пилами, сучкорезами и секаторами, позволяющими достать до вершины. В тех случаях, когда высота деревьев достигает 7-9 метров, может применяться спецмашина с люлькой.

Как прокомментировали "РГ" в Мосприроде, весенняя обрезка наиболее щадящая для дерева, после нее растения быстро восстанавливаются. В ведомстве отметили, что перед началом работ, еще в январе комплекс городского хозяйства Москвы совместно с департаментом природопользования и охраны окружающей среды организовали и провели обучение 1194 специалистов структур городского хозяйства и столичных департаментов, которые задействованы в выполнении работ по кронированию деревьев на территории города. В их числе - 609 представителей руководящего состава и 585 специалистов по производству. Поэтому, за качество работы можно не переживать, выполнить ее должны на высоком профессиональном уровне

Как ожидается, эти работы продолжатся до конца марта. Эти работы предстоит сделать в сквере Победы на ул. Шипиловская, в центре города, в частности, в районе Патриарших прудов, ул. Рождественки, ул. Чаплыгина, Овчинниковской и Озерковской набережных и других местах, а также в Зеленограде.

Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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