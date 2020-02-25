В Подмосковье назвали число семей, живущих на 5 тысяч рублей в месяц

44 тысячи семей в Подмосковье имеют заработок до 5 тысячи рублей в месяц. Еще 50 тысяч семей живут на сумму от 5 до 10 тысяч рублей, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

По ее словам, к числу таких семей относятся в основном неполные семьи, где на одного трудоспособного взрослого приходится двое и более детей или взрослых нетрудоспособных членов семьи. Среди тех, кто живет за чертой бедности - 58 процентов семей с несовершеннолетними детьми. "Для доведения доходов таких семей до прожиточного минимума необходимы колоссальные расходы - порядка 20 миллиардов рублей", - подчеркнула Фаевская.

В настоящее время в муниципалитетах области создаются рабочие группы, которые будут заниматься снижением уровня бедности - следить за ситуацией, помогать в трудоустройстве тем, кто способен работать. Это делается в рамках указа президента по снижению уровня бедности.