На Камчатке вертолеты Ка-27ПС впервые приземлились на трассу

На Камчатке вертолеты Ка-27ПС Тихоокеанского флота во время тренировки впервые выполнили взлет с автомобильной трассы и посадку на нее.

По легенде учения, диверсионно-разведывательная группа условного противника пыталась прорваться к Петропавловску-Камчатскому по федеральной автомобильной трассе, соединяющей город с Елизово. Совместно с военнослужащими отряда противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) летчики авиаполка должны были заблокировать "врага" с воздуха.

Корабельные поисково-спасательные вертолеты КА-27ПС и транспортно-боевой вертолет Ка-29 взлетели с аэродрома Елизово и отыскали автомобиль диверсантов. В районе 22-го километра дороги из вертолетов высадился десант ПДСС. Кстати, на время учений трассу для движения перекрыли.

- После десантирования бойцы спецназа выполнили блокирование автомобиля и уничтожили условных диверсантов. Огневую поддержку и прикрытие с воздуха спецподразделению оказывал экипаж вертолета Ка-29, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский.