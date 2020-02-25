Новости

Сирийские саперы нашли турецкие фугасы в пригороде Алеппо 05:38
Трамп запросил 2,5 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом 05:12
Не менее 10 человек пострадали в результате теракта на юге Таиланда 04:57
Буддисты Бурятии отметят Восточный новый год в Кремлевском дворце 04:50
США и Канада совершат наблюдательный полет над Россией 04:43
Находящиеся на Diamond Princess украинцы отказались возвращаться домой 04:21
Вашингтон и Сеул могут сократить масштабы военных учений из-за коронавируса 04:04
На Камчатке вертолеты Ка-27ПС впервые приземлились на трассу 03:48
Самый старый мужчина на Земле умер в Японии 03:45
Канада начала военные учения в Арктическом регионе 03:35
При столкновении двух автобусов в Перу погибли 12 человек 03:30
США поставят Индии военные вертолеты и технику на 3 миллиарда долларов 02:50
Блумберг потратил на президентскую кампанию более 500 миллионов долларов 02:49
Канадцы собрали 2,5 миллиона семьям погибших в авиакатастрофе в Иране 02:23
Трамп: В США коронавирус под контролем 02:20
Восемь палестинцев получили ранения при ракетном ударе Израиля по Газе 01:51
Матч между "Интером" и "Лудогорцем" пройдет без зрителей из-за коронавируса 01:25
Майкл Джордан не смог сдержать слез на церемонии прощания с Коби Брайантом 01:12
Глава ВОЗ: Вспышка нового коронавируса имеет потенциал пандемии 00:58
Овечкин во второй раз станет отцом 00:28
ВОЗ: Число заболевших COVID-19 за пределами КНР превысило 2000 человек 24.02.2020
Агнешка Холланд назвала лицемерием травлю Романа Полански 24.02.2020
Выявлены случаи передачи коронавируса людьми без явных симптомов 24.02.2020
Минобороны РФ опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе 24.02.2020
В немецком Фолькмарсене провели аресты после ЧП на карнавале 24.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
25.02.2020 03:48
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Камчатке вертолеты Ка-27ПС впервые приземлились на трассу

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

На Камчатке вертолеты Ка-27ПС Тихоокеанского флота во время тренировки впервые выполнили взлет с автомобильной трассы и посадку на нее.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
На Камчатке боевые пловцы закидали "диверсантов" гранатами

По легенде учения, диверсионно-разведывательная группа условного противника пыталась прорваться к Петропавловску-Камчатскому по федеральной автомобильной трассе, соединяющей город с Елизово. Совместно с военнослужащими отряда противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) летчики авиаполка должны были заблокировать "врага" с воздуха.

Корабельные поисково-спасательные вертолеты КА-27ПС и транспортно-боевой вертолет Ка-29 взлетели с аэродрома Елизово и отыскали автомобиль диверсантов. В районе 22-го километра дороги из вертолетов высадился десант ПДСС. Кстати, на время учений трассу для движения перекрыли.

- После десантирования бойцы спецназа выполнили блокирование автомобиля и уничтожили условных диверсантов. Огневую поддержку и прикрытие с воздуха спецподразделению оказывал экипаж вертолета Ка-29, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

Главное сегодня

Захарова назвала "балаганом" заявление о свидетеле запуска "Бука"
Полиция ФРГ: Наезд на людей в городе Фолькмарсен был умышленным
Судно-трубоукладчик "Северного потока-2" внезапно сменило курс
Появилось видео прохода эсминца США в Черное море
Китай разработал вакцину против коронавируса
Опрос
Опрос
Россияне поддерживают изменения в Конституцию, предложенные Путиным
Календарь
Календарь
Правительство пояснило, как сделать 31 декабря выходным