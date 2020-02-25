Сергей Шойгу проинспектировал Пермское суворовское училище

Министр обороны России Сергей Шойгу сегодня, 25 февраля, проверил организацию учебного процесса в Пермском суворовском военное училище. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Шойгу осмотрел учебный корпус, где расположены кабинеты физики, химии, биологии, классы робототехники, ракето-авиамоделирования а также интерактивный тир.

Воспитанники училища показали министру обороны свои работы, связанные с использованием роботов. Здесь их не только собирают, но готовят для них программы. Например, суворовцы представили новую разработку образца "Робот-биатлон" с манипулятором и системой распознавания трассы, который способен не только перемещаться с высокой скоростью, но и стрелять.

Высокий технологический уровень организации учебно-воспитательного процесса училища и мониторинг качества образования обеспечивается специальной информационной системой. Программа формирует единое информационное пространство образовательного учреждения, организацию совместной работы администрации, педагогического коллектива, суворовцев и родителей.

Министр обороны также ознакомился с условиями проживания воспитанников в новом спальном корпусе, построенном в конце 2019 года. Помимо этого, уже в этом году в училище построят клуб вместимостью шестьсот мест и универсальный спортивный комплекс. В 2021 году здесь появятся бассейн и каток.