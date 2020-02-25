Умелец за два года собрал "суперниву"

Житель поселка Юбилейный Кировской области Александр Зубарев за два года собрал собственный внедорожник, используя запчасти от "Нивы", УАЗа и "восьмерки". Он опубликовал видео первых испытаний чудо-автомобиля.

О старте работ над авторским "бигфутом" Александр рассказал в паблике "Типичный Котельнич". Идея возникла в 2017 году, когда его собственная "Нива" перестала справляться с покорением бездорожья. В декабре он занялся подготовкой материала, летом следующего года купил все необходимое, и работа пошла. Автоконструктор признался, что это не первое его творение: до этого он поставил на "Оку" мотор от "девятки".

На первых испытаниях по снегу "супернива" повела себя более чем достойно.

"Ждем грязь для полноценного прохвата", - пообещал в комментариях под видео автор.