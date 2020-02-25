В Нижнем Новгороде водителя насмерть зажало двумя автобусами

Госинспекция труда в Нижегородской области начала расследование трагической гибели 35-летнего водителя автобуса. Он работал на городских маршрутах МП "Нижегородпассажиравтотранс".

Несчастный случай произошел 22 февраля. Как уточнили в ведомстве, водитель поставил автобус на стоянку на конечном пункте маршрута - "Аэропорт". Затем вышел из кабины, закрыл дверь с помощью специальной кнопки под передним бампером. В это время автобус тронулся самопроизвольно и зажал мужчину между двумя автобусами. Водитель погиб, у него остались жена и 6-летний ребенок.

На филиале предприятия проведут внеплановую проверку соблюдения трудового законодательства на предмет нарушений по охране труда и причин трагедии.