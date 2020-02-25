В Уфе возбудили уголовные дела против "черных риэлторов"

Сразу четыре уголовных дела возбуждено против "черных риэлторов", которые действовали в Уфе в 2018-2019 годах. Их обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

В преступную группу входили четыре женщины в возрасте от 33 до 59 лет.

Как сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Башкортостану Евгений Каневский, они искали квартиры, владельцы которых не имели родственников, вели антисоциальный образ жизни или находились в местах лишения свободы. Также их мишенью были квартиры, владельцы которых умерли, а наследников у них не было.

- Злоумышленницы подделывали их паспорта, а также другие правоустанавливающие документы, оформляли квартиры в собственность, а затем продавали третьим лицам. Таким образом они похитили шесть квартир на общую сумму более 16,5 миллиона рублей, - уточнил подробности Евгений Каневский.

"Черным риэлторам", которых задержали сотрудники УФСБ по РБ, предъявлено обвинение. По решению суда, одну из них заключили под стражу, троих отправили под домашний арест.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается при оперативном сопровождении УФСБ России по РБ.

Кстати, ранее по двум аналогичным фактам мошенничества в отношении всех фигуранток уже были возбуждены два уголовных дела.