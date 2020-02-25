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25.02.2020 15:04
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Минприроды Новосибирской области: На месте болота появится озеро

Текст: Юрий Прокопьев (Новосибирск)
В Новосибирске благодаря разработке песчаного карьера "Месторождение Кучино" между поселками Балластный Карьер и Левобережный вместо болота появится чистое озеро с благоустроенными берегами, а из огородов и подвалов жилых домов уйдут грунтовые воды.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Проект был представлен 25 февраля на пресс-конференции. Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко, в регионе идут работы по расчистке водных объектов в рамках нацпроекта "Экология" с соответствующим финансированием. В ситуации с месторождением Кучино чистый водоем можно создать без привлечения бюджетных средств: решение этой задачи взял на себя недропользователь - ООО "Старица". Озеро может стать ядром зоны рекреации, привлекательным элементом ландшафта и местом комфортного проживания, отметил министр.

Фото: Татьяна Кравченко
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Как пояснил генеральный директор ООО "Старица" Константин Хоруженко, воду в будущем озере очистят естественные почвенные фильтры. Берега водоема будут укреплены, возле карьера проведена рекультивация почвы. Недропользователь планирует высадить деревья, благоустроить спортплощадку школы, сохранить действующую автомобильную дорогу, обустроить освещение. В результате разработки месторождения уровень грунтовых вод понизится на 0,8-1 метра, что позволит предотвратить подтопления подвалов жилых домов и огородов.

Карьер отделит от жилых домов и участков предусмотренная нормативами зона. Недропользователь намерен использовать малошумный электрический земснаряд. Движение транспорта будет осуществляться по технологическим дорогам и только в дневное регламентированное время.

"Обязательства недропользователя озвучены и изложены в проектной документации, выполнение требований документа контролируется министерством. На сегодняшний день недропользователь соблюдает все требования лицензии. В результате разработки месторождения планируется поступление средств в бюджет Новосибирской области", - отметил министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Даниленко.

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