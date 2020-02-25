В мэрии Новосибирска прошли обыски по делу о подлоге

Следователи пришли с обысками в департамент транспорта мэрии Новосибирска и МУП "Управление заказчика по строительству транспортных сооружений".

Как передает "Интерфакс", это связано с расследованием уголовного дела по статье о служебном подлоге, повлекшем существенное нарушение прав и законных интересов граждан. По сведениям информагентства, речь идет о правонарушении при строительстве многоэтажки на Красном проспекте.

Силовики провели выемку документов, факт обысков подтвердили в пресс-службе мэрии. В администрации города подтвердили, что следственные действия связаны с расследованием служебного подлога и отметили, что сотрудники мэрии проходят в деле как свидетели. В Следственном комитете от комментариев пока отказались.