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25.02.2020 11:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мурманский подросток, напавший на ребенка, ранее совершал преступления

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

В городе Кандалакше Мурманской области 15-летний подросток попытался убить 11-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК. Подозреваемый взят под стражу на двухмесячный срок.

Фото: iStock
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- По данным следствия, 21 февраля 2020 года, находясь на улице Новой в городе Кандалакше, он избил и пытался задушить 11-летнего потерпевшего, - сообщили в ведомстве. - После того, как ребенок потерял сознание, обвиняемый счел, что мальчик мертв, и закопал его в снегу.

К счастью, ребенка нашли и доставили в Кандалакшскую центральную районную больницу. Температура его тела к этому моменту снизилась до 26 градусов, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании регионального правительства.

Глава региона выразил благодарность врачам Кандалакшской ЦРБ за то, что им удалось спасти ребенка от смерти, и распорядился наградить их. Сейчас спасенный мальчик уже идет на поправку.

Как выяснилось, ранее 15-летний житель Кандалакши уже совершал противоправные деяния, но не понес наказания в силу своего возраста. Поскольку расследование уголовного дела продолжается, следователи не раскрывают суть этих правонарушений.

- В ходе расследования информация о них будет собрана и получит надлежащую оценку, - отметили в пресс-службе СУ СК по Мурманской области.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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